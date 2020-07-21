В Зимбабве ввели комендантский час из-за коронавируса

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ввел комендантский час в стране на фоне роста числа случаев COVID-19, сообщает издание ZimEye.

По его информации, президент распорядился ввести комендантский час, который будет действовать с 22 июля с 06.00 до 18.00. Следить за его соблюдением будут сотрудники служб безопасности.

Помимо этого, среди новых мер по борьбе с распространением коронавируса - разрешение на работу бизнеса только с 08.00 до 15.00, запрет на поездки между городами, а также распоряжение для всех неработающих не покидать свои дома без особой необходимости.

Ранее Мнангагва из-за ситуации с коронавирусом продлил на неопределенный срок действие карантинного режима в стране.

По данным минздрава, в стране выявлены 1713 случаев заражения коронавирусом, из них 472 человека выздоровели и 26 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.