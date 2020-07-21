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Распространение нового коронавируса
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В Зимбабве ввели комендантский час из-за коронавируса
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ввел комендантский час в стране на фоне роста числа случаев COVID-19, сообщает издание ZimEye. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, зимбабве, в мире

В Зимбабве ввели комендантский час из-за коронавируса

20:58 21.07.2020 (обновлено: 23:59 21.07.2020)
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Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ввел комендантский час в стране на фоне роста числа случаев COVID-19, сообщает издание ZimEye.
По его информации, президент распорядился ввести комендантский час, который будет действовать с 22 июля с 06.00 до 18.00. Следить за его соблюдением будут сотрудники служб безопасности.
Помимо этого, среди новых мер по борьбе с распространением коронавируса - разрешение на работу бизнеса только с 08.00 до 15.00, запрет на поездки между городами, а также распоряжение для всех неработающих не покидать свои дома без особой необходимости.
Ранее Мнангагва из-за ситуации с коронавирусом продлил на неопределенный срок действие карантинного режима в стране.
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По данным минздрава, в стране выявлены 1713 случаев заражения коронавирусом, из них 472 человека выздоровели и 26 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЗимбабвеВ мире
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