https://ria.ru/20200721/1574682810.html
В Зимбабве ввели комендантский час из-за коронавируса
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ввел комендантский час в стране на фоне роста числа случаев COVID-19, сообщает издание ZimEye. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:58
2020-07-21T23:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
зимбабве
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, зимбабве, в мире
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва
ввел комендантский час в стране на фоне роста числа случаев COVID-19, сообщает издание ZimEye.
По его информации, президент распорядился ввести комендантский час, который будет действовать с 22 июля с 06.00 до 18.00. Следить за его соблюдением будут сотрудники служб безопасности.
Помимо этого, среди новых мер по борьбе с распространением коронавируса - разрешение на работу бизнеса только с 08.00 до 15.00, запрет на поездки между городами, а также распоряжение для всех неработающих не покидать свои дома без особой необходимости.
Ранее Мнангагва из-за ситуации с коронавирусом продлил на неопределенный срок действие карантинного режима в стране.
По данным минздрава, в стране выявлены 1713 случаев заражения коронавирусом, из них 472 человека выздоровели и 26 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.