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Бывший генсек ОБСЕ не исключил, что будет снова выдвигаться на этот пост
Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, чьи полномочия истекли на днях, не исключил, что будет снова претендовать на этот пост. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:54
томас гремингер
обсе
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РИА Новости
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РИА Новости
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томас гремингер, обсе, швейцария, в мире

Бывший генсек ОБСЕ не исключил, что будет снова выдвигаться на этот пост

21:53 21.07.2020 (обновлено: 23:54 21.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТомас Гремингер
Томас Гремингер
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, чьи полномочия истекли на днях, не исключил, что будет снова претендовать на этот пост.
"Теоретически это возможно. Это один из вариантов", - сообщил Гремингер в интервью газете "Коммерсантъ". Он отметил, что в последние дни от многих стран, входящих в ОБСЕ, получает "сигналы, что они поддержали бы это решение". В то же время ему нужно посоветоваться с "ответственными лицами в Берне" (Гремингер представляет в организации Швейцарию).
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
16 июля, 17:43
В МИД призвали дать руководящие посты в ОБСЕ представителям стран СНГ
Ранее представители государств ОБСЕ не смогли договориться о переназначении на новый трехлетний срок четырех действующих руководителей - генерального секретаря Гремингера, а также главы бюро по демократическим институтам и правам человека, верховного комиссара по делам нацменьшинств и представителя по свободе СМИ. Их полномочия истекли 18 июля.
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Томас ГремингерОБСЕШвейцарияВ мире
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