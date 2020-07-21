Бывший генсек ОБСЕ не исключил, что будет снова выдвигаться на этот пост

Ранее представители государств ОБСЕ не смогли договориться о переназначении на новый трехлетний срок четырех действующих руководителей - генерального секретаря Гремингера, а также главы бюро по демократическим институтам и правам человека, верховного комиссара по делам нацменьшинств и представителя по свободе СМИ. Их полномочия истекли 18 июля.