Бывший генсек ОБСЕ не исключил, что будет снова выдвигаться на этот пост

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, чьи полномочия истекли на днях, не исключил, что будет снова претендовать на этот пост.
"Теоретически это возможно. Это один из вариантов", - сообщил Гремингер в интервью газете "Коммерсантъ". Он отметил, что в последние дни от многих стран, входящих в ОБСЕ, получает "сигналы, что они поддержали бы это решение". В то же время ему нужно посоветоваться с "ответственными лицами в Берне" (Гремингер представляет в организации Швейцарию).
Ранее представители государств ОБСЕ не смогли договориться о переназначении на новый трехлетний срок четырех действующих руководителей - генерального секретаря Гремингера, а также главы бюро по демократическим институтам и правам человека, верховного комиссара по делам нацменьшинств и представителя по свободе СМИ. Их полномочия истекли 18 июля.