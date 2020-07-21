В США обвиняемому в передаче данных России военному грозит 64 года тюрьмы

Согласно переданному в РИА Новости сообщению, в случае признания вины судом Бриггсу помимо заключения грозит разжалование в рядовые до звания E-1 (сейчас он главный специалист по информационным системам в звании Е-7, что соответствует званию главного старшины), а также штрафы и конфискация имущества.

Второй пункт обвинения заключается в том, что Бриггс в ходе проверки на безопасность в апреле 2018 года "с намерением обмануть", ответил "нет" на вопрос, имел ли он "близкие и продолжительные отношения" с иностранными гражданами.