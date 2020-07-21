https://ria.ru/20200721/1574682300.html
В Кабардино-Балкарии при столкновении двух грузовиков погиб человек
Два грузовых автомобиля столкнулись в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в результате один человек погиб, еще один пострадал, поврежден газопровод, без газа РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:30
2020-07-21T23:30
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрусский район
происшествия
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https://ria.ru/20200721/1574682116.html
эльбрусский район
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_00523b81c5d47233311f2c4192632d2d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, происшествия
НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости.
Два грузовых автомобиля столкнулись в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
, в результате один человек погиб, еще один пострадал, поврежден газопровод, без газа остались жители поселка, сообщает региональное ГУ МЧС
.
"В 20.00 мск во вторник поступило сообщение, что в Эльбрусском районе в районе поселка Терскол столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще один человек пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения поврежден газопровод высокого давления диаметром 159 миллиметров. "Без газоснабжения остался поселок Терскол, общее количество абонентов - 290. Работы по восстановлению газопровода начнутся с наступлением светлого времени суток в среду", - уточняет МЧС.
В свою очередь, республиканское МВД сообщило, что на федеральной автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус в районе поселка Терскол произошло столкновение двух грузовых автомобилей "Камаз".
"По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта. В результате происшествия 47-летний участник ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью, 23-летний водитель второго грузовика госпитализирован в лечебное учреждение Тырныауза. Вследствие ДТП произошло повреждение газопровода высокого давления", - уточняет министерство.