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В Кабардино-Балкарии при столкновении двух грузовиков погиб человек
Два грузовых автомобиля столкнулись в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в результате один человек погиб, еще один пострадал, поврежден газопровод, без газа РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:30
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрусский район
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, происшествия

В Кабардино-Балкарии при столкновении двух грузовиков погиб человек

23:30 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Два грузовых автомобиля столкнулись в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в результате один человек погиб, еще один пострадал, поврежден газопровод, без газа остались жители поселка, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 20.00 мск во вторник поступило сообщение, что в Эльбрусском районе в районе поселка Терскол столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще один человек пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения поврежден газопровод высокого давления диаметром 159 миллиметров. "Без газоснабжения остался поселок Терскол, общее количество абонентов - 290. Работы по восстановлению газопровода начнутся с наступлением светлого времени суток в среду", - уточняет МЧС.
В свою очередь, республиканское МВД сообщило, что на федеральной автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус в районе поселка Терскол произошло столкновение двух грузовых автомобилей "Камаз".
"По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта. В результате происшествия 47-летний участник ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью, 23-летний водитель второго грузовика госпитализирован в лечебное учреждение Тырныауза. Вследствие ДТП произошло повреждение газопровода высокого давления", - уточняет министерство.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эльбрусский районПроисшествия
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