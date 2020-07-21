https://ria.ru/20200721/1574682116.html
В Москве в районе Люблино восстановили движение транспорта после ДТП
Проезжая часть в районе метро Люблино в Москве освобождена после ДТП, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:25
2020-07-21T23:26
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574580952.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия