Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574682116.html
В Москве в районе Люблино восстановили движение транспорта после ДТП
Проезжая часть в районе метро Люблино в Москве освобождена после ДТП, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:26
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155347/82/1553478291_0:109:3255:1940_1400x0_80_0_0_8ec083049952238991b4a0673ba8e54f.jpg
https://ria.ru/20200720/1574580952.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155347/82/1553478291_0:109:3255:1940_1400x0_80_0_0_8ec083049952238991b4a0673ba8e54f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155347/82/1553478291_263:0:2994:2048_1400x0_80_0_0_440200c70ab754f536f5dab08b3aa5c5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155347/82/1553478291_604:0:2652:2048_1400x0_80_0_0_cddee060db2ada905a00f18cdde79a5a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

В Москве в районе Люблино восстановили движение транспорта после ДТП

23:25 21.07.2020 (обновлено: 23:26 21.07.2020)
352
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проезжая часть в районе метро Люблино в Москве освобождена после ДТП, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что около метро Люблино произошло ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно есть пострадавшие. Был занят один правый ряд по улице Совхозная.
ДТП с врезавшимся в остановку в Москве автобусом попало на видео
20 июля, 10:50
Момент ДТП с врезавшимся в остановку в Москве автобусом попал на видео
"Аварийные машины эвакуированы. Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении дептранса в Telegram.
000000
Обсудить 0
Департамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Кабардино-Балкарии при столкновении двух грузовиков погиб человек
Статуя Фемиды у здания суда в США
В США обвиняемому в передаче данных России военному грозит 64 года тюрьмы
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Умер один из пострадавших при взрыве газа в квартире в Кабардино-Балкарии
Последствия обстрела в Луганской области
За год перемирия в ЛНР погибли три человека, заявили в Луганске
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Пятигорске возле многоэтажного дома прорвало водопровод
Захват заложников в Луцке
На Украине завели два дела против захватившего заложников в Луцке
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Автомобили итальянской полиции
Конфискованную за неуплату налогов автоколлекцию передали музею в Турине
Военный во время учений в Армении
Ереван заявил об отражении атаки спецназовцев на границе с Азербайджаном
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"
Военнослужащий
В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео объявил о награде за информацию о председателе ВС Венесуэлы
Посетители в отделении пенсионного фонда
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
Лента новостейМолния