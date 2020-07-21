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За год перемирия в ЛНР погибли три человека, заявили в Луганске
Трое мирных жителей погибли и 40 получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате действий украинских силовиков за год... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:20
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
вооруженный конфликт на востоке украины
луганская народная республика
минск
украина
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ситуация в днр и лнр, родион мирошник, вооруженный конфликт на востоке украины, луганская народная республика, минск, украина, в мире

За год перемирия в ЛНР погибли три человека, заявили в Луганске

23:20 21.07.2020
131
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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УГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли и 40 получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате действий украинских силовиков за год бессрочного перемирия, объявленного в Донбассе, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
С 21 июля 2019 года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное прекращение огня.
"Двадцать первого июля 2019 было согласовано в Минске бессрочное прекращение огня. Де-юре, оно действует и по сей день, но де-факто – ВФУ (вооруженные формирования Украины, - ред.) его нарушили уже через несколько часов. Потом выражали приверженность ему же, и снова нарушали. Позже предлагали согласовать новый режим, чтобы не было так наглядно, но нет", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По данным, предоставленным Мирошником, с 21 июля 2019 года в результате действий украинских силовиков в республике погибли три мирных жителя, 40 человек получили ранения, разрушено или повреждено 485 жилых домов.
"Теперь можно внимательно всматриваться в цифры, за которыми жизни и судьбы людей, которых якобы защитило "перемирие", согласованное уже при Зеленском. Как тогда твердили, "президенте мира", - подытожил представитель ЛНР.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
100111
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛуганская Народная РеспубликаМинскУкраинаВ мире
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