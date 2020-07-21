В Пятигорске возле многоэтажного дома прорвало водопровод

На видео, размещенном в аккаунте Ворошилова, струя воды достигает четвертого этажа, при этом в некоторых квартирах открыты окна.

В понедельник глава Ставрополья Владимир Владимиров потребовал разобраться с перебоями в водоснабжении Пятигорска. Неисправность на водоводе была устранена ночью в тот же день.