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В Пятигорске возле многоэтажного дома прорвало водопровод
Водопровод прорвало около многоэтажки в Пятигорске, струя воды заливала четыре этажа, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:10
пятигорск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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пятигорск, происшествия

В Пятигорске возле многоэтажного дома прорвало водопровод

23:10 21.07.2020
112
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЯТИГОРСК, 21 июл - РИА Новости. Водопровод прорвало около многоэтажки в Пятигорске, струя воды заливала четыре этажа, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
"На улице Адмиральского, 6а прорвало трубу. Направил территориальную службу для актирования ущерба жителям дома. В случае выявления таковых фактов будем требовать компенсации с пятигорского водоканала", - написал Ворошилов в Instagram.
На видео, размещенном в аккаунте Ворошилова, струя воды достигает четвертого этажа, при этом в некоторых квартирах открыты окна.
В понедельник глава Ставрополья Владимир Владимиров потребовал разобраться с перебоями в водоснабжении Пятигорска. Неисправность на водоводе была устранена ночью в тот же день.
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