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Конфискованную за неуплату налогов автоколлекцию передали музею в Турине
Финансовая гвардия Италии передала туринскому музею автомобилей конфискованную коллекцию жителя Генуи, не заплатившего налоги на 4,5 миллиона евро. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:09
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италия, в мире

Конфискованную за неуплату налогов автоколлекцию передали музею в Турине

23:06 21.07.2020 (обновлено: 23:09 21.07.2020)
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© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции
© Фото : Polizia di Stato
РИМ, 21 июл – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии передала туринскому музею автомобилей конфискованную коллекцию жителя Генуи, не заплатившего налоги на 4,5 миллиона евро.
Всего музей получил 17 автомобилей: они принадлежали некому мужчине, которые занимался куплей-продажей спорткаров и старинных моделей. С 2013 по 2018 года через его руки прошли 25 автомобилей марок Maserati, Lamborghini, Porsche, Bentley и 8 Ferrari. Среди них Фингвардия выделяет Ferrari 166 Inter 1948 года, которая стала первой моделью скудерии для дорог общего пользования. Ее предприимчивый человек продал американскому коллекционеру за миллион долларов.
За эти годы мужчина накопил долгов по налогам на 4,5 миллиона евро, отмечается в сообщении Фингвардии. Из-за этого он переписал все имущество на родню своей девушки и своих знакомых. Этот факт позволил ему получить на свои автомобили номерные знаки княжества Монако, где проживали его сообщники.
Расследование в отношении генуэзца началось в мае 2018 года после проверки его налоговой истории. В его телефоне обнаружились многочисленные документы, в которых автомобили был записаны на восемь подставных лиц. За время проверки владелец коллекции готовился устроить продажу восьми автомобилей из своей коллекции на фестивалях в Монте-Карло и Великобритании. Прокуратура Генуи предотвратила сделку, конфисковав автомобили, попавшие впоследствии в туринский музей, в том числе Lamborghini Murcielago, крайне дорогой Corvette и три Ferrari.
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