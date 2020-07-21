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В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались 19 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:16
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

23:04 21.07.2020 (обновлено: 23:16 21.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Москве за минувшие сутки скончались 19 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число жертв заболевания в столице достигло 4350.
Днем ранее сообщалось о 17 умерших.
В оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.
По последним данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявили 213 637 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 14,5 миллиона.
За время распространения заболевания скончались 607 781 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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