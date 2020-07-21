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Глава Минобороны Греции проинформировал США о военной активности Турции
Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос проинформировал главу Пентагона Марка Эспера о военной активности Турции в районе острова Кастелоризо РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:58
марк эспер
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министерство обороны сша
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безопасность
в мире
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РИА Новости
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марк эспер, анталья (провинция), министерство обороны сша, кипр, греция, турция, вашингтон (город), безопасность, в мире

Глава Минобороны Греции проинформировал США о военной активности Турции

22:58 21.07.2020
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© AP Photo / Giannis PapanikosОфицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
© AP Photo / Giannis Papanikos
АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос проинформировал главу Пентагона Марка Эспера о военной активности Турции в районе острова Кастелоризо и решимости Греции защитить свои суверенные права, сообщило греческое оборонное ведомство.
Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране.
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Кастелоризо – самый удаленный остров Греции, от него до ближайшего греческого берега более 10 километров, а до Турции – всего два километра.
Панайотопулос днем 21 июля провел с Эспером телефонный разговор, запланированный после переноса визита в Вашингтон, говорится в сообщении.
"Министр сначала проинформировал своего американского коллегу о текущих событиях в районе к югу и востоку от Кастелоризо, где Турция объявила о намерении провести исследования в районе, который включает греческий континентальный шельф. Панайотопулос представил ситуацию, сложившуюся с движением военных кораблей в регионе, и подчеркнул, что наша страна полна решимости защищать свои суверенные права в случае необходимости". – сообщило министерство.
Помимо обмена мнениями о событиях в Восточном Средиземноморье обсуждались новые перспективы и возможности, созданные подписанием протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в области взаимной обороны (MDCA) для дальнейшего углубления их стратегического сотрудничества в области обороны и оборонно-техническом секторе.
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"В частности, была подтверждена важность двустороннего сотрудничества для безопасности и стабильности в широком регионе, был признан вклад Греции как сильного союзника в НАТО и опоры стабильности в регионе", - сообщило Минобороны.
Министры также обсудили программы вооружений, подчеркнув при этом стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в области обороны и технологий.
"Министр национальной обороны сослался на инициативы Греции по разработке трехсторонних схем регионального оборонного сотрудничества со странами Восточного Средиземноморья с целью обеспечения безопасности, стабильности и процветания стран региона", - говорится в сообщении.
Греция участвует в трехсторонних соглашениях с Кипром и Израилем, Кипром и Египтом.
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Марк ЭсперАнталья (провинция)Министерство обороны СШАКипрГрецияТурцияВашингтон (город)БезопасностьВ мире
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