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В Колумбии разбился военный вертолет
Вертолет марки Sikorsky UH-60L, на борту которого находились 17 человек, потерпел крушение на реке Инирида в районе заповедника Нукак, шесть человек пострадали, РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:57
sikorsky uh-60 black hawk
воздушно-десантные войска россии
колумбия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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sikorsky uh-60 black hawk, воздушно-десантные войска россии, колумбия, в мире

В Колумбии разбился военный вертолет

22:57 21.07.2020
257
© AP Photo / Brennan LinsleyМногоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб")
Многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный ястреб)
© AP Photo / Brennan Linsley
МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Вертолет марки Sikorsky UH-60L, на борту которого находились 17 человек, потерпел крушение на реке Инирида в районе заповедника Нукак, шесть человек пострадали, в районе развернута операция по поиску 11 пропавших военнослужащих.
"Военные с места происшествия сообщили, что на борту находилось 17 человек, шесть из которых ранены и эвакуированы, еще 11 человек пропали", - сообщило издание Tiempo со ссылкой на командование ВДВ Колумбии.
Связь с воздушным судном была утеряна в три часа ночи, он выполнял задачи оперативной поддержки в районе муниципалитета Миту. На месте аварии работают спасатели и водолазы из армейских подразделений, спасательной операцией руководит командующий вооруженными силами Колумбии Луис Наварро.
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Sikorsky UH-60 Black HawkВоздушно-десантные войска РоссииКолумбияВ мире
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