В Колумбии разбился военный вертолет

Связь с воздушным судном была утеряна в три часа ночи, он выполнял задачи оперативной поддержки в районе муниципалитета Миту. На месте аварии работают спасатели и водолазы из армейских подразделений, спасательной операцией руководит командующий вооруженными силами Колумбии Луис Наварро.