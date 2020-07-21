https://ria.ru/20200721/1574681118.html
В Колумбии разбился военный вертолет
Вертолет марки Sikorsky UH-60L, на борту которого находились 17 человек, потерпел крушение на реке Инирида в районе заповедника Нукак, шесть человек пострадали, РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:57
2020-07-21T22:57
sikorsky uh-60 black hawk
воздушно-десантные войска россии
колумбия
в мире
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колумбия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sikorsky uh-60 black hawk, воздушно-десантные войска россии, колумбия, в мире