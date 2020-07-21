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Белый дом заявил, что Трамп не подпишет оборонный бюджет в нынешнем виде
Белый дом заявил, что президенту США Дональду Трампу будет рекомендовано наложить вето на оборонный бюджет 2021 года, если там останутся положения о... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:52
дональд трамп
администрация президента сша
министерство обороны сша
сша
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, администрация президента сша, министерство обороны сша, сша, безопасность, в мире

Белый дом заявил, что Трамп не подпишет оборонный бюджет в нынешнем виде

22:49 21.07.2020 (обновлено: 22:52 21.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Белый дом заявил, что президенту США Дональду Трампу будет рекомендовано наложить вето на оборонный бюджет 2021 года, если там останутся положения о переименовании военных баз, названных в честь конфедератов, а также ограничения на использование средств в Афганистане, говорится в заявлении на сайте Белого дома.
"(Проект бюджета) содержит ряд положений, которые вызывают серьезные озабоченности. Среди других важных положений администрация категорически возражает против раздела 2829, который требует переименования определенных военных объектов… Если (проект бюджета) будет представлен президенту в нынешнем виде, его ведущие советники будут рекомендовать наложить на него вето", - сказано в документе.
Речь идет о проекте бюджета, подготовленном комитетом палаты представителей по вопросам вооруженных сил. Второй проект предложен сенатом. Обычно сначала проекты обсуждаются в палатах, потом их сводит в один согласительная комиссия из представителей Республиканской и Демократической партий. Этот документ и передают на подпись президенту.
Наряду с переименованием военных баз там упоминаются "в высшей степени предписательные ограничения на использование средств для Афганистана", которые в том числе ограничивают право президента на уменьшение американского воинского контингента там.
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Кроме того, администрация возражает против положения, которое касается уменьшения военного присутствия в Германии.
"Этот раздел запретит закрытие любой базы или объекта в рамках Европейской консолидирующей инициативы, пока министр обороны не подтвердит, что более нет необходимости в ротационном присутствии войск на европейском направлении. Ограничение на снижение числа действующих военнослужащих также противоречит полномочиям президента как главнокомандующего", - сказано в документе.
Белый дом также выразил несогласие с требованиями парламентариев провести оценку целесообразности использования низкообогащенного урана в корабельных ядерных реакторах, усложнения процедуры закупки Пентагоном ядерного вооружения и производства плутониевых сердечников для ядерного оружия.
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