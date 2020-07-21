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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574680501.html
За сутки в мире более 213 тысяч человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на 213 637 и превысило 14,5 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_6eef80477648e2ab1bef1f1f845652ea.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, общество

За сутки в мире более 213 тысяч человек заболели COVID-19

22:34 21.07.2020 (обновлено: 22:42 21.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на 213 637 и превысило 14,5 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 213 637 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 4083 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 14 562 550, число летальных исходов - 607 781.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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