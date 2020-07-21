https://ria.ru/20200721/1574680501.html
За сутки в мире более 213 тысяч человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на 213 637 и превысило 14,5 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:34
2020-07-21T22:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, общество