Комиссия Госдумы увидела в британском докладе лишь голословные обвинения

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне изучила доклад комитета британского парламента, но доказательств российского вмешательства в британскую политику не увидела, "лишь голословные обвинения", заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
Во вторник комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику.
Пискарев сообщил, что в комиссии ознакомились с законодательными предложениями парламента Великобритании о противодействии российскому вмешательству.
"Мы изучаем передовой зарубежный опыт реагирования национальных парламентов на вмешательство во внутренние дела государств. Поэтому нас как законодателей в практическом плане заинтересовали законодательные предложения британских парламентариев" - пояснил депутат.
Глава комиссии обратил внимание на фрагмент доклада, где британские парламентарии предлагают разработать законодательные меры для "противодействия российской враждебной … деятельности … и влиянию в Великобритании", взяв за основу опыт США, где в 1938 году был принят "Закон о регистрации иностранных агентов" (FARA).
"Обратите внимание: в отличие от российского законодательства этот законодательный акт содержит жесткие санкции в отношении "иностранных агентов" вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Интерес британских парламентариев к американским законодательным нормам выглядит весьма показательно на фоне многочисленных нападок со стороны крупнейшей вещательной корпорации Великобритании Би-би-си, обвиняющей Россию в несоразмерности нашего законодательства по отношению к иноагентам в России", - подчеркнул Пискарев.
Он отметил, что российское законодательство не предусматривает таких жестких мер.
"Налицо политика двойных стандартов, традиционно применяемая Лондоном в отношении России" - констатировал глава комиссии.
Он также заметил, что "силами Би-би-си, финансируемой британским правительством, российское информационное пространство наполнялось пропагандистскими материалами, побуждающими голосовать против поправок в конституцию, что, кстати, доказано российскими компетентными органами".
"Доказательств же российского вмешательства в британскую политику члены думской комиссии в широко разрекламированном докладе так и не увидели, "лишь голословные обвинения", - заключил Пискарев.