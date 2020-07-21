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Комиссия Госдумы увидела в британском докладе лишь голословные обвинения
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне изучила доклад комитета британского парламента, но доказательств российского... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:32
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госдума рф, парламент великобритании, великобритания, лондон, политика

Комиссия Госдумы увидела в британском докладе лишь голословные обвинения

22:32 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне изучила доклад комитета британского парламента, но доказательств российского вмешательства в британскую политику не увидела, "лишь голословные обвинения", заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
Во вторник комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику.
Пискарев сообщил, что в комиссии ознакомились с законодательными предложениями парламента Великобритании о противодействии российскому вмешательству.
"Мы изучаем передовой зарубежный опыт реагирования национальных парламентов на вмешательство во внутренние дела государств. Поэтому нас как законодателей в практическом плане заинтересовали законодательные предложения британских парламентариев" - пояснил депутат.
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Глава комиссии обратил внимание на фрагмент доклада, где британские парламентарии предлагают разработать законодательные меры для "противодействия российской враждебной … деятельности … и влиянию в Великобритании", взяв за основу опыт США, где в 1938 году был принят "Закон о регистрации иностранных агентов" (FARA).
"Обратите внимание: в отличие от российского законодательства этот законодательный акт содержит жесткие санкции в отношении "иностранных агентов" вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Интерес британских парламентариев к американским законодательным нормам выглядит весьма показательно на фоне многочисленных нападок со стороны крупнейшей вещательной корпорации Великобритании Би-би-си, обвиняющей Россию в несоразмерности нашего законодательства по отношению к иноагентам в России", - подчеркнул Пискарев.
Он отметил, что российское законодательство не предусматривает таких жестких мер.
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"Налицо политика двойных стандартов, традиционно применяемая Лондоном в отношении России" - констатировал глава комиссии.
Он также заметил, что "силами Би-би-си, финансируемой британским правительством, российское информационное пространство наполнялось пропагандистскими материалами, побуждающими голосовать против поправок в конституцию, что, кстати, доказано российскими компетентными органами".
"Доказательств же российского вмешательства в британскую политику члены думской комиссии в широко разрекламированном докладе так и не увидели, "лишь голословные обвинения", - заключил Пискарев.
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