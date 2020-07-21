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В Башкирии уволилась главврач, изолировавшая медсестер в морге
Главный врач Архангельской районной больницы, где следователи проверяют информацию о невыплате надбавок медикам за лечение пациентов с коронавирусом и... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, архангельский район, происшествия

В Башкирии уволилась главврач, изолировавшая медсестер в морге

22:17 21.07.2020 (обновлено: 22:19 21.07.2020)
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© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
УФА, 21 июл – РИА Новости. Главный врач Архангельской районной больницы, где следователи проверяют информацию о невыплате надбавок медикам за лечение пациентов с коронавирусом и неправомерном изолировании двух медсестер в морге, уволилась по собственному желанию.
"Главный врач центральной районной больницы Архангельского района уволилась по собственному желанию", - сообщил РИА Новости в минздраве региона.
Ранее следственные органы Башкирии и региональная прокуратура организовали проверку по коллективной жалобе на недоплаты от врачей больницы Архангельского района за лечение больных с коронавирусной инфекцией. Кроме того, сообщалось, что двух медсестер, которые контактировали с больными COVID-19, якобы изолировали в морге.
В минздраве Башкирии РИА Новости сообщали, что врачи лечили больных с коронавирусной инфекцией только в мае и получат доплаты за это в конце месяца, а также заявляли, что сотрудницы находились в изоляторе со всеми удобствами, который расположен в одном здании с патологоанатомическим отделением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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