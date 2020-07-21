В Башкирии уволилась главврач, изолировавшая медсестер в морге

УФА, 21 июл – РИА Новости. Главный врач Архангельской районной больницы, где следователи проверяют информацию о невыплате надбавок медикам за лечение пациентов с коронавирусом и неправомерном изолировании двух медсестер в морге, уволилась по собственному желанию.

"Главный врач центральной районной больницы Архангельского района уволилась по собственному желанию", - сообщил РИА Новости в минздраве региона.

Ранее следственные органы Башкирии и региональная прокуратура организовали проверку по коллективной жалобе на недоплаты от врачей больницы Архангельского района за лечение больных с коронавирусной инфекцией. Кроме того, сообщалось, что двух медсестер, которые контактировали с больными COVID-19, якобы изолировали в морге.

В минздраве Башкирии РИА Новости сообщали, что врачи лечили больных с коронавирусной инфекцией только в мае и получат доплаты за это в конце месяца, а также заявляли, что сотрудницы находились в изоляторе со всеми удобствами, который расположен в одном здании с патологоанатомическим отделением.