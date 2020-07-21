Власти Греции не уведомили о приговоре двум россиянам

АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Официальное уведомление судебных властей Официальное уведомление судебных властей Греции о вынесении судебного приговора двум россиянам по обвинению в незаконной перевозке мигрантов в посольство России в Афинах не поступало, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

По сообщению правозащитных организаций, российские моряки Константин Семёнов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам тюрьмы каждый за перевозку нелегальных мигрантов.

"Российские граждане Константин Семёнов и Иван Возниковцев были задержаны в Греции летом 2019 года. Их обвинили в незаконной перевозке мигрантов. В ожидании судебного разбирательства они находились в афинской тюрьме Коридаллос", - сообщили в российском посольстве.

"Консульские сотрудники посещали (их), передавали им списки адвокатских контор, информацию о нормативной базе по возможной передаче в Россию для отбывания наказания там, оформляли требующиеся документы, оказывали другое содействие, отслеживали условия содержания, контактировали с администрацией тюрьмы, поддерживали тесный контакт с близкими одного из задержанных", - сказали в посольстве.

О том, что суд завершен и решение вынесено, греческие власти не сообщали.

"Официального уведомления судебных органов о завершении процесса и вынесении обвинительного приговора в посольство до настоящего момента не поступало", - сообщили в дипломатическом представительстве.

Ранее посольство России в Греции сообщало, что в греческих тюрьмах содержатся 26 россиян, обвиняемых или осужденных за незаконную перевозку по морю мигрантов с территории Турции . Оно призывало российских моряков быть осторожными при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться втянутыми в противозаконную деятельность.