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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200721/1574679169.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Латакии
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:05
война в сирии
война в сирии
джабхат ан-нусра
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
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война в сирии, джабхат ан-нусра, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Латакии

22:05 21.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские ополченцы на позициях напротив "Джебхат-ан-Нусры"* в пригороде Алеппо
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Дахр-эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Дадих, два обстрела населенного пункта Руайха в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Джубб-эз-Заур, один обстрел населенного пункта Айн-эль-Кантара в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по нескольким маршрутам в провинции Алеппо и Ракка. Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Айн-Иса – Махмудли – Квайрем – аэродром Метрас.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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17 июля, 22:22
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
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Война в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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