https://ria.ru/20200721/1574679169.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Латакии
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:05
2020-07-21T22:05
война в сирии
война в сирии
джабхат ан-нусра
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_0:316:3080:2048_1400x0_80_0_0_33f12c3195b4908365645fc35a377802.jpg
https://ria.ru/20200717/1574519809.html
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_0:316:3080:2048_1400x0_80_0_0_33f12c3195b4908365645fc35a377802.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_85:0:2816:2048_1400x0_80_0_0_731dab7487ef3c958a97886ee5941dd3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_426:0:2474:2048_1400x0_80_0_0_1cf33ac021bb5ef61e2a421fb398eb7e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, джабхат ан-нусра, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире