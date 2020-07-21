Евросоюз считает опасными угрозы военного вмешательства в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Европейский союз считает опасными угрозы военного вмешательства в ливийский конфликт и призывает прекратить "призывы к действиям" со стороны региональных сил, говорится в опубликованном во вторник письменном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.