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Культура
https://ria.ru/20200721/1574678183.html
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
На 35-м году жизни умер российский актер Андрей Сиротин. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:20
олег кудряшов
московский драматический театр имени а. с. пушкина
гитис
культура
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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олег кудряшов, московский драматический театр имени а. с. пушкина, гитис, общество

Актер Андрей Сиротин умер в 34 года

21:49 21.07.2020 (обновлено: 22:20 21.07.2020)
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© Фото : аккаунт Московского драматического театр имени Пушкина на фейсбукеАктер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин
© Фото : аккаунт Московского драматического театр имени Пушкина на фейсбуке
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На 35-м году жизни умер российский актер Андрей Сиротин. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина.
"С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память", — говорится в сообщении.
Причина смерти не называется.
Сиротин окончил мастерскую Олега Кудряшова на режиссерском факультете Российского института театрального искусства — ГИТИС. В кино его знают по работам в сериалах "Перекрестки судьбы", "Достоевский", "Шериф", а также по картине "Дирижер".
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КультураОлег КудряшовМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаГИТИСОбщество
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