https://ria.ru/20200721/1574678183.html
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
На 35-м году жизни умер российский актер Андрей Сиротин. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T21:49
2020-07-21T22:20
олег кудряшов
московский драматический театр имени а. с. пушкина
гитис
культура
общество
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кудряшов, московский драматический театр имени а. с. пушкина, гитис, общество