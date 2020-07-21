В Париже на берегу Сены проводят бесплатные экспресс-тесты на COVID-19

ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Позагорать на шезлонге на берегу Сены и пройти тест на коронавирус - такие возможности предлагаются в рамках проекта "Парижские пляжи" (Paris Plages), организованного мэрией Парижа.

Программа Paris Plages зародилась в 2002 году и стала частью летнего досуга парижан и гостей французской столицы. В этом году новая реальность диктует новые условия и модели поведения. Песка и пальм, которые обычно являются атрибутами "Парижских пляжей" и создают курортное настроение, сегодня не увидишь. Впрочем, и пришедших позагорать или просто отдохнуть в специально отведенные зоны в будний день не слишком много, поэтому и свободный лежак находится без особых усилий. Гораздо больший интерес вызывает лаборатория, проводящая экспресс-тесты на коронавирус, также открывшаяся на берегу Сены. К ней выстраивается очередь. Однако если наплыв желающих пройти тест слишком велик, организаторы предлагают записаться на другой день на определенное время и выдают талончики.

"Мы работаем с 14.00 до 18.00 ежедневно. Тест может пройти любой желающий", - говорит консультант лаборатории, которая будет открыта до 30 августа. Никаких документов, в том числе медицинского полиса, для этого не требуется, нужно лишь заполнить анкету, которую выдают на месте.

Кто-то в очереди говорит, что случайно увидел лабораторию, гуляя на набережной, и решил пройти тест, однако большинство все же были информированы заранее. Возможностью пройти быстрый тест воспользовалась и корреспондент РИА Новости. "Ваш тест отрицательный, это значит что вы не были в контакте с вирусом в последнее время. Продолжайте соблюдать барьерные жесты. Если появятся симптомы, вам нужно обратиться к лечащему врачу", - сообщает работник мобильной лаборатории после 15-минутного ожидания результатов.

Вторая лаборатория, где можно пройти бесплатное тестирование, расположена в парке Ля-Виллет на северо-востоке города. Там также можно приобщиться к программе "Парижских пляжей".

По последним данным, жертвами коронавируса во Франции стали более 30 тысяч человек, зарегистрированы свыше 176 тысяч случаев заболевания. Ранее во вторник глава Научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси не исключил, что вторая волна коронавируса может прийти во Францию уже осенью.