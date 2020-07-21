В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму

КАЛИНИНГРАД, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
"Следственным отделом территориального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ по статье о содействии террористической деятельности. Установлено, что злоумышленник неоднократно осуществлял переводы денежных средств на банковские карты лиц, причастных к финансированию международной террористической организации "Исламское государство"*, деятельность которой запрещена на территории РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, то Центральный районный суд Калининграда избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время УФСБ России по Калининградской области устанавливает все обстоятельства преступления.
Максимальное наказание по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности) составляет до 15 лет лишения свободы.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России
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