В США подготовили проект, ограничивающий действия федеральной полиции

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Сенаторы Берни Сандерс и Джефф Меркли подготовили законопроект, ограничивающий действия федеральной полиции США и обязывающий полицию носить знаки отличия.
"Вместе с сенатором (демократом) Джеффом Меркли из Орегона я вношу законопроект, который значительно ограничит деятельность федеральных военных в наших муниципалитетах", - написал Сандерс в обращении к сторонникам.
По его словам, законопроект ограничит возможности федералов контролировать собрания людей вне территории федеральных объектов без соответствующего разрешения губернатора и мэра. Кроме того, документ потребует от федеральных агентов носить видимые знаки различия и запретит им использовать автомобили без опознавательных знаков для задержания людей.
Именно это, как отметил сенатор, имело место в городе Портленд в Орегоне, где были задействованы "федеральные правоохранительные органы". Ранее сотрудники правоохранительных органов были замечены в некоторых других городах США.
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Президент Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.