Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574677533.html
В США подготовили проект, ограничивающий действия федеральной полиции
Сенаторы Берни Сандерс и Джефф Меркли подготовили законопроект, ограничивающий действия федеральной полиции США и обязывающий полицию носить знаки отличия. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T21:37
джордж флойд
берни сандерс
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450467_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7aaa31c023d81b2f0c6645e5e3c504b7.jpg
https://ria.ru/20200706/1573857727.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450467_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7aaa31c023d81b2f0c6645e5e3c504b7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450467_36:0:2767:2048_1400x0_80_0_0_8cfa102bf8ee1b3c36aa87fca6e83e40.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450467_377:0:2425:2048_1400x0_80_0_0_101106e383ae734e51ccc39bd3797149.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, берни сандерс, сша, в мире

В США подготовили проект, ограничивающий действия федеральной полиции

21:37 21.07.2020
681
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Сенаторы Берни Сандерс и Джефф Меркли подготовили законопроект, ограничивающий действия федеральной полиции США и обязывающий полицию носить знаки отличия.
"Вместе с сенатором (демократом) Джеффом Меркли из Орегона я вношу законопроект, который значительно ограничит деятельность федеральных военных в наших муниципалитетах", - написал Сандерс в обращении к сторонникам.
По его словам, законопроект ограничит возможности федералов контролировать собрания людей вне территории федеральных объектов без соответствующего разрешения губернатора и мэра. Кроме того, документ потребует от федеральных агентов носить видимые знаки различия и запретит им использовать автомобили без опознавательных знаков для задержания людей.
Именно это, как отметил сенатор, имело место в городе Портленд в Орегоне, где были задействованы "федеральные правоохранительные органы". Ранее сотрудники правоохранительных органов были замечены в некоторых других городах США.
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Президент Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
Сотрудники полиции США
6 июля, 08:00
Реформенное безобразие. Полицию США хотят лишить миллиарда долларов
1111106
Обсудить 0
Джордж ФлойдБерни СандерсСШАВ мире
Рекомендуем
Тест полоски в лаборатории
В Париже на берегу Сены проводят бесплатные экспресс-тесты на COVID-19
Сотрудники полиции во время силовой операции в Луцке
Ветеран "Альфы" оценил действия украинских спецслужб в Луцке
Сотрудники СБУ
Депутат Рады предложил заменить весь состав СБУ
Сотрудник ФСБ России
В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Евросоюз считает опасными угрозы военного вмешательства в Ливии
Захват заложников в Луцке
Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Захват заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Иран пообещал США "ответный удар" за убийство Сулеймани
Захват заложников в Луцке. Кадр видео
В захваченном в Луцке автобусе есть раненый, заявили в МВД Украины
Яхты в порту Афин
В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии
Истребитель F-35A Lightning II
ВВС США выкупят предназначавшиеся Турции F-35
Наручники
Власти Греции не уведомили о приговоре двум россиянам
Видеобращение Зеленского и кадры трех освобожденных заложников в Луцке
Зеленский удалил видеообращение, которое потребовал записать террорист
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
Лента новостейМолния