В США подготовили проект, ограничивающий действия федеральной полиции

По его словам, законопроект ограничит возможности федералов контролировать собрания людей вне территории федеральных объектов без соответствующего разрешения губернатора и мэра. Кроме того, документ потребует от федеральных агентов носить видимые знаки различия и запретит им использовать автомобили без опознавательных знаков для задержания людей.