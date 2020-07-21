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Распространение нового коронавируса
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Число заболевших COVID-19 в Турции возросло за сутки на 928
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 928, умерли 18 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T21:01
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
воз
турция
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, турция, в мире

Число заболевших COVID-19 в Турции возросло за сутки на 928

21:01 21.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 928, умерли 18 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 928 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 221 500. Умерли 18 больных, всего умерших – 5526. Вылечились сегодня 1009 пациентов, всего - 204 011", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТурцияВ мире
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