https://ria.ru/20200721/1574677019.html
В пять нижегородских больниц поступит 95 единиц нового оборудования
В пять первичных сосудистых отделений больниц Нижегородской области поступит 95 единиц нового оборудования в рамках нацпроекта "Здравоохранение", заявил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:54
2020-07-21T20:54
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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глеб никитин, нижегородская область, общество
УФА, 21 июл - РИА Новости.
В пять первичных сосудистых отделений больниц Нижегородской области
поступит 95 единиц нового оборудования в рамках нацпроекта "Здравоохранение", заявил губернатор региона Глеб Никитин
.
"Девяносто пять единиц нового оборудования поступит в пять первичных сосудистых отделений медицинских организаций региона. Техника начнет поступать в медучреждения региона в конце июля - начале августа. Закупки осуществляются в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По его словам, оборудование поступит в городские клинические больницы №5 и №39 Нижнего Новгорода
, в Уренскую, Городецкую и Лысковскую ЦРБ.
"В национальном проекте "Здравоохранение" борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетов. Нижегородская область - не исключение: оснащение оборудованием проводится, чтобы ранняя диагностика и малоинвазивное вмешательство стало доступным нижегородцам, помогало врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам", - сказал Глеб Никитин.
Руководитель области пояснил, что в перечне - компьютерные томографы, УЗИ-аппараты, оборудование для восстановления двигательной активности и многое другое.
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