В пять нижегородских больниц поступит 95 единиц нового оборудования

УФА, 21 июл - РИА Новости. В пять первичных сосудистых отделений больниц В пять первичных сосудистых отделений больниц Нижегородской области поступит 95 единиц нового оборудования в рамках нацпроекта "Здравоохранение", заявил губернатор региона Глеб Никитин

"Девяносто пять единиц нового оборудования поступит в пять первичных сосудистых отделений медицинских организаций региона. Техника начнет поступать в медучреждения региона в конце июля - начале августа. Закупки осуществляются в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, оборудование поступит в городские клинические больницы №5 и №39 Нижнего Новгорода , в Уренскую, Городецкую и Лысковскую ЦРБ.

"В национальном проекте "Здравоохранение" борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетов. Нижегородская область - не исключение: оснащение оборудованием проводится, чтобы ранняя диагностика и малоинвазивное вмешательство стало доступным нижегородцам, помогало врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам", - сказал Глеб Никитин.

Руководитель области пояснил, что в перечне - компьютерные томографы, УЗИ-аппараты, оборудование для восстановления двигательной активности и многое другое.