На месте захвата заложников в Луцке снова слышны выстрелы, сообщили СМИ

"Мы слышали выстрел. Он был не один. Там с интервалом, буквально пока мы стояли немного ближе, пока нас не отогнали полицейские, это был один выстрел, а другой глухой был. А уже где-то буквально через полчаса, когда мы уже отошли в другую локацию, услышали еще один выстрел. Кроме того, было слышно полицейскую сирену. Дважды", - цитирует агентство своего корреспондента.