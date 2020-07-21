https://ria.ru/20200721/1574676895.html
На месте захвата заложников в Луцке снова слышны выстрелы, сообщили СМИ
Выстрелы снова были слышны на Театральной площади в украинском Луцке, где мужчина держит в заложниках автобус с людьми, передает агентство УНН со ссылкой на... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:50
2020-07-21T20:50
захват заложников в луцке
антон геращенко
мвд украины
в мире
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в луцке, антон геращенко, мвд украины, в мире
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости.
Выстрелы снова были слышны на Театральной площади в украинском Луцке, где мужчина держит в заложниках автобус с людьми, передает агентство УНН
со ссылкой на корреспондента с места событий.
"Мы слышали выстрел. Он был не один. Там с интервалом, буквально пока мы стояли немного ближе, пока нас не отогнали полицейские, это был один выстрел, а другой глухой был. А уже где-то буквально через полчаса, когда мы уже отошли в другую локацию, услышали еще один выстрел. Кроме того, было слышно полицейскую сирену. Дважды", - цитирует агентство своего корреспондента.
Мужчина в центре Луцка захватил автобус с 20 пассажирами, при себе у него взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко
сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением, и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.