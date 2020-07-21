Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574676383.html
Иран пообещал США "ответный удар" за убийство Сулеймани
Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:37
гибель иранского генерала касема сулеймани
дональд трамп
али хаменеи
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_0:118:2500:1524_1400x0_80_0_0_8dc8687fd571569e686593bb851bac11.jpg
https://ria.ru/20200714/1574317432.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_0:118:2500:1524_1400x0_80_0_0_8dc8687fd571569e686593bb851bac11.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_157:0:2344:1640_1400x0_80_0_0_71c619717a2aa165d3b76938ff7c4bcf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_431:0:2071:1640_1400x0_80_0_0_fcf9fe4b365453c1339f1f37ba269a46.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель иранского генерала касема сулеймани, дональд трамп, али хаменеи, сша, в мире

Иран пообещал США "ответный удар" за убийство Сулеймани

20:41 21.07.2020 (обновлено: 22:37 21.07.2020)
1958
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Они убили вашего гостя в вашем же доме, сознавшись в преступлении. Иран никогда этого не забудет и, безусловно, нанесет ответный удар по американцам", - приводит сайт иранского лидера слова Хаменеи на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Каземи в Тегеране.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на посольство. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
14 июля, 10:55
В МИД Ирана рассказали о реакции США на доклад ООН по убийству Сулеймани
8330103
Обсудить 3
Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампАли ХаменеиСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
"Оппозиционная платформа" призвала Зеленского уйти в отставку
Сотрудники СБУ
Депутат Рады предложил заменить весь состав СБУ
Яхты в порту Афин
В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии
Истребитель F-35A Lightning II
ВВС США выкупят предназначавшиеся Турции F-35
Захват заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке
Сотрудники полиции во время силовой операции в Луцке
Ветеран "Альфы" оценил действия украинских спецслужб в Луцке
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф заявил, что Иран никогда не воспринимал всерьез заявления Болтона
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский лично уговорил отпустить в Луцке трех заложников
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Захват заложников в Луцке
Полиция освободила трех заложников из автобуса в Луцке
Дональд Трамп в медицинской маске
В Белом доме заявили, что Трамп спас миллионы американцев от коронавируса
Тим Бенджко
В Германии изучают схему распространения COVID-19 на живых концертах
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов
Захват заложников в Луцке
На месте захвата заложников в Луцке снова слышны выстрелы, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
Лента новостейМолния