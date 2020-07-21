В Израиле за сутки выявили более 1,8 тысячи зараженных коронавирусом

Согласно данным минздрава, на текущий момент больны 30 488 человек, в тяжелом состоянии находятся 256 пациента, из них 77 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 22 647 человек уже выздоровели.

В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля в стране должны были закрыть спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос с 21 июля. Начиная с 24 июля будет запрещено пребывание на пляжах.