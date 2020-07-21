Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574676044.html
В Израиле за сутки выявили более 1,8 тысячи зараженных коронавирусом
Число случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло за сутки на 1883 и составило к вечеру вторника 53 559, еще девять пациентов с таким диагнозом скончались,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
кнессет израиля
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_50cef47952f505a3c0e3128a3250244a.jpg
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_50cef47952f505a3c0e3128a3250244a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_c062397846e31ca3b45a2bb4b2edb429.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_dcdc051410f5d311fe034d18e799f492.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, кнессет израиля, израиль, в мире

В Израиле за сутки выявили более 1,8 тысячи зараженных коронавирусом

20:32 21.07.2020
745
© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло за сутки на 1883 и составило к вечеру вторника 53 559, еще девять пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 424, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным минздрава, на текущий момент больны 30 488 человек, в тяжелом состоянии находятся 256 пациента, из них 77 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 22 647 человек уже выздоровели.
В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля в стране должны были закрыть спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос с 21 июля. Начиная с 24 июля будет запрещено пребывание на пляжах.
При этом в понедельник комиссия Кнессета по коронавирусу постановила, что пляжи и бассейны будут открыты по выходным. Во вторник комиссия отменила решение правительства о закрытии ресторанов - они продолжат работу с учетом ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
47340104059
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКнессет ИзраиляИзраильВ мире
Рекомендуем
Тим Бенджко
В Германии изучают схему распространения COVID-19 на живых концертах
Автомобили скорой помощи в Луцке, где произошел захват заложников
Захвативший автобус в Луцке заявил, что один из заложников ранен
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
"Оппозиционная платформа" призвала Зеленского уйти в отставку
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Иран пообещал США "ответный удар" за убийство Сулеймани
Израиль
Палестинец получил пожизненный срок за убийство израильтянина
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
Полиция пока не нашла следов поджога в соборе в Нанте
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Число заболевших COVID-19 в Турции возросло за сутки на 928
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В районе метро Люблино в Москве произошло ДТП, есть пострадавшие
Военнослужащий
В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
Дональд Трамп в медицинской маске
В Белом доме заявили, что Трамп спас миллионы американцев от коронавируса
Золотая медаль Нобелевской премии
Нобелевский банкет отменили из-за пандемии
Сотрудники СБУ
Депутат Рады предложил заменить весь состав СБУ
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число умерших пациентов с коронавирусом в Пензенской области достигло 75
Захват заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
На месте захвата заложников в Луцке снова слышны выстрелы, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
Лента новостейМолния