https://ria.ru/20200721/1574675603.html
Штурм в горах: проверка боеготовности на юге России
На юге России продолжается внезапная проверка боеготовности. Десантно-штурмовые подразделения гвардейского Кубанского казачьего полка при поддержке танков отработал штурм позиций противника в горах.
2020-07-21T20:26
2020-07-21T20:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Штурм в горах: проверка боеготовности на юге России
На юге России продолжается внезапная проверка боеготовности. Десантно-штурмовые подразделения гвардейского Кубанского казачьего полка при поддержке танков отработал штурм позиций противника в горах.
2020-07-21T20:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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видео, внезапная проверка боеготовности войск вво, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Штурм в горах: проверка боеготовности на юге России
На юге России продолжается внезапная проверка боеготовности. Десантно-штурмовые подразделения гвардейского Кубанского казачьего полка при поддержке танков отработал штурм позиций противника в горах.