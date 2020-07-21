Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574675603.html
Штурм в горах: проверка боеготовности на юге России
На юге России продолжается внезапная проверка боеготовности. Десантно-штурмовые подразделения гвардейского Кубанского казачьего полка при поддержке танков отработал штурм позиций противника в горах.
2020-07-21T20:26
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574675485_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_e804e32d9862cd95aba392fd92e53dc5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Штурм в горах: проверка боеготовности на юге России
На юге России продолжается внезапная проверка боеготовности. Десантно-штурмовые подразделения гвардейского Кубанского казачьего полка при поддержке танков отработал штурм позиций противника в горах.
2020-07-21T20:26
true
PT1M10S
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574675485_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_e804e32d9862cd95aba392fd92e53dc5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574675485_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_91ff9a0ac1baa333ea383564e419cdce.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574675485_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_22be7141c4eb7720ed05d06e767a3c63.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, внезапная проверка боеготовности войск вво, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Штурм в горах: проверка боеготовности на юге России
На юге России продолжается внезапная проверка боеготовности. Десантно-штурмовые подразделения гвардейского Кубанского казачьего полка при поддержке танков отработал штурм позиций противника в горах.
2020-07-21T20:26
true
PT1M10S

Штурм в горах: проверка боеготовности на юге России

20:26 21.07.2020
275
На юге России продолжается внезапная проверка боеготовности. Десантно-штурмовые подразделения гвардейского Кубанского казачьего полка при поддержке танков отработал штурм позиций противника в горах.
100000
Обсудить 0
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Рекомендуем
Видеобращение Зеленского и кадры трех освобожденных заложников в Луцке
Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Видеобращение Зеленского и кадры трех освобожденных заложников в Луцке
Зеленский удалил видеообращение, которое потребовал записать террорист
Кадры штурма и освобождение заложников из захваченного автобуса в Луцке
СБУ назвала количество освобожденных заложников в Луцке
Кадры штурма и освобождение заложников из захваченного автобуса в Луцке
Захватчик заложников в Луцке задержан
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Сотрудники полиции во время силовой операции в Луцке
Ветеран "Альфы" оценил действия украинских спецслужб в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Истребитель F-35A Lightning II
ВВС США выкупят предназначавшиеся Турции F-35
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли
Спецпосланник: США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
Лента новостейМолния