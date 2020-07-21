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В районе метро Люблино в Москве произошло ДТП, есть пострадавшие
Часть дороги в районе метро Люблино в Москве занято из-за ДТП, предварительно есть пострадавшие, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:24
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В районе метро Люблино в Москве произошло ДТП, есть пострадавшие

20:24 21.07.2020
1046
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Часть дороги в районе метро Люблино в Москве занято из-за ДТП, предварительно есть пострадавшие, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Около метро Люблино произошло ДТП 2-х автомобилей. Предварительно есть пострадавшие. Занят один правый ряд по улице Совхозная", - говорится в сообщении.
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