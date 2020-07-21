https://ria.ru/20200721/1574675529.html
В районе метро Люблино в Москве произошло ДТП, есть пострадавшие
Часть дороги в районе метро Люблино в Москве занято из-за ДТП, предварительно есть пострадавшие, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:24
2020-07-21T20:24
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1400x0_80_0_0_4f09d1b1192939d428c99bacb13a6ae2.jpg
https://ria.ru/20200720/1574580952.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1400x0_80_0_0_4f09d1b1192939d428c99bacb13a6ae2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_71:0:2800:2047_1400x0_80_0_0_ce333b249438249526015ba0ef891df2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_412:0:2459:2047_1400x0_80_0_0_9fa47761a476ace171f6c81a562c42dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия