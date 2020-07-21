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Тамбовским медучреждениям передали 13 автомобилей скорой помощи
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во вторник вручил ключи от 13 реанимобилей главным врачам государственных учреждений здравоохранения... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:18
2020-07-21T20:18
тамбовская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество
ТАМБОВ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во вторник вручил ключи от 13 реанимобилей главным врачам государственных учреждений здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, автомобили скорой медицинской помощи класса "С" поставлены на Тамбовщину по распоряжению правительства России.
"Интенсивная эксплуатация требует постоянного обновления санитарного автопарка. Так, в течение последних 4 лет в регионе регулярно обновлялся автопарк службы скорой медицинской помощи. Поставлено 93 автомобиля, что значительно повысило доступность скорой и неотложной медицинской помощи жителям области", - сказал представитель пресс-службы.
В ходе мероприятия Никитин осмотрел реанимобили, вручил лучшим медработникам благодарственные письма администрации Тамбовской области
.
"В регионе идет целенаправленная работа по совершенствованию системы оказания скорой медицинской помощи, ведь от оперативности и четкости деятельности этого подразделения зависит жизнь и здоровье жителей Тамбовщины. Работа службы скорой медицинской помощи организована во всех областных государственных учреждениях здравоохранения. Сформировано 332 выездные бригады, санитарный автопарк службы представлен 216 автомобилями скорой медицинской помощи, полностью оснащенными необходимым медицинским оборудованием и системой ГЛОНАСС. Служба скорой медицинской помощи будет развиваться и далее", - приводит пресс-служба слова Никитина.