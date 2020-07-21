Тамбовским медучреждениям передали 13 автомобилей скорой помощи

По его словам, автомобили скорой медицинской помощи класса "С" поставлены на Тамбовщину по распоряжению правительства России.

"Интенсивная эксплуатация требует постоянного обновления санитарного автопарка. Так, в течение последних 4 лет в регионе регулярно обновлялся автопарк службы скорой медицинской помощи. Поставлено 93 автомобиля, что значительно повысило доступность скорой и неотложной медицинской помощи жителям области", - сказал представитель пресс-службы.

"В регионе идет целенаправленная работа по совершенствованию системы оказания скорой медицинской помощи, ведь от оперативности и четкости деятельности этого подразделения зависит жизнь и здоровье жителей Тамбовщины. Работа службы скорой медицинской помощи организована во всех областных государственных учреждениях здравоохранения. Сформировано 332 выездные бригады, санитарный автопарк службы представлен 216 автомобилями скорой медицинской помощи, полностью оснащенными необходимым медицинским оборудованием и системой ГЛОНАСС. Служба скорой медицинской помощи будет развиваться и далее", - приводит пресс-служба слова Никитина.