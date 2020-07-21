В Башкирии в ДТП пострадали пять человек

"По прибытию установлено, что в аварии пострадали шесть человек, из них один ребёнок.

Сотрудниками МЧС России оказана необходимая первая помощь пострадавшим, они были доставлены в Миякинскую ЦРБ на осмотр, врачи госпитализировали пять человек, в том числе ребенка", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.