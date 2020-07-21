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В Башкирии в ДТП пострадали пять человек
Пять человек, в том числе один ребенок, госпитализированы в результате аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:07
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
миякинский район
происшествия
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республика башкортостан
миякинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), миякинский район, происшествия

В Башкирии в ДТП пострадали пять человек

20:07 21.07.2020
295
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 21 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребенок, госпитализированы в результате аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в 19.14 (17.14 мск) в Миякинском районе на автодороге республиканского значения Чишмы – Аксёново - Киргиз-Мияки Республики Башкортостан столкнулись два Volkswagen Polo.
"По прибытию установлено, что в аварии пострадали шесть человек, из них один ребёнок.
Сотрудниками МЧС России оказана необходимая первая помощь пострадавшим, они были доставлены в Миякинскую ЦРБ на осмотр, врачи госпитализировали пять человек, в том числе ребенка", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Миякинский районПроисшествия
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