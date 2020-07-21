В Белом доме заявили, что Трамп спас миллионы американцев от коронавируса

Карантин в большинстве случаев вводили местные власти на уровне штатов и округов, федеральные власти лишь распространяли рекомендации. Трамп изначально противился карантину, затем признал его необходимой мерой, а впоследствии начал призывать к скорейшему "открытию" экономики с соблюдением мер безопасности.

"Это было правильное решение, президент спас 3-4 миллиона жизней. Но нужно учитывать и другую сторону данных по здравоохранению - то, как влияют на американцев долговременные карантины", - заявила Макинани на пресс-конференции. Так, по ее словам, диагностика рака в ходе карантина снизилась на 80%, а это тоже ведет к гибели людей.

Сам Трамп тоже приписывал себе заслуги в том, что избежал смерти двух миллионов человек в США от коронавируса.

США лидируют в мире по печальной статистике смертей — более 140 тысяч скончавшихся пациентов с COVID-19 и более 3,8 миллиона случаев заражения.