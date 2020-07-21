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В Белом доме заявили, что Трамп спас миллионы американцев от коронавируса
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани утверждает, что президент США Дональд Трамп своими рекомендациями по карантину спас миллионы жизней американцев. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:04
распространение нового коронавируса
кейли макинани
коронавирус covid-19
дональд трамп
воз
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кейли макинани, коронавирус covid-19, дональд трамп, воз, сша, в мире

В Белом доме заявили, что Трамп спас миллионы американцев от коронавируса

20:04 21.07.2020
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© REUTERS / Tasos KatopodisДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© REUTERS / Tasos Katopodis
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани утверждает, что президент США Дональд Трамп своими рекомендациями по карантину спас миллионы жизней американцев.
Карантин в большинстве случаев вводили местные власти на уровне штатов и округов, федеральные власти лишь распространяли рекомендации. Трамп изначально противился карантину, затем признал его необходимой мерой, а впоследствии начал призывать к скорейшему "открытию" экономики с соблюдением мер безопасности.
"Это было правильное решение, президент спас 3-4 миллиона жизней. Но нужно учитывать и другую сторону данных по здравоохранению - то, как влияют на американцев долговременные карантины", - заявила Макинани на пресс-конференции. Так, по ее словам, диагностика рака в ходе карантина снизилась на 80%, а это тоже ведет к гибели людей.
Сам Трамп тоже приписывал себе заслуги в том, что избежал смерти двух миллионов человек в США от коронавируса.
США лидируют в мире по печальной статистике смертей — более 140 тысяч скончавшихся пациентов с COVID-19 и более 3,8 миллиона случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКейли МакинаниКоронавирус COVID-19Дональд ТрампВОЗСШАВ мире
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