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Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с падением с балкона четвертого этажа ребенка, которого спасли местные жители, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:59
прокуратура московской области
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подольск
происшествия
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прокуратура московской области, московская область (подмосковье), подольск, происшествия

Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске

19:59 21.07.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с падением с балкона четвертого этажа ребенка, которого спасли местные жители, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что в доме на улице Ульяновых в Подольске мальчик 2,5 лет перевесился через перила балкона на четвертом этаже. Падавшего ребенка поймали местные жители. Как рассказали в МВД, полиция длительное время не могла попасть в квартиру, двери удалось вскрыть сотрудникам экстренных служб. В квартире была 21-летняя мать с признаками алкогольного опьянения и младший сын 2019 года рождения. По их данным, она спала и не заметила отсутствие сына.
"По поручению прокуратуры Московской области Подольская городская прокуратура проверит причины и условия произошедшего. В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход проверки поставлен в аппарате прокуратуры области на контроль", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Прокуратура Московской областиМосковская область (Подмосковье)ПодольскПроисшествия
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