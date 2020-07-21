Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске

"По поручению прокуратуры Московской области Подольская городская прокуратура проверит причины и условия произошедшего. В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход проверки поставлен в аппарате прокуратуры области на контроль", - говорится в сообщении.