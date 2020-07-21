https://ria.ru/20200721/1574674461.html
Власти Подмосковья оценили ущерб, нанесенный пандемией экономике региона
Около 130-150 миллиардов рублей составил ущерб, нанесённый пандемией экономике Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:58
2020-07-21T19:58
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
экономика
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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