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https://ria.ru/20200721/1574674461.html
Власти Подмосковья оценили ущерб, нанесенный пандемией экономике региона
Около 130-150 миллиардов рублей составил ущерб, нанесённый пандемией экономике Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:58
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика

Власти Подмосковья оценили ущерб, нанесенный пандемией экономике региона

19:58 21.07.2020
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CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области / Cropped image / Перепрофилирование Никольской больницы в Одинцово для лечения пациентов с COVID-19
Перепрофилирование Никольской больницы в Одинцово для лечения пациентов с COVID-19
CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области / Cropped image /
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Около 130-150 миллиардов рублей составил ущерб, нанесённый пандемией экономике Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Все, что мы пережили, ударило по нашей экономике где-то на 130-150 миллиардов рублей", - сказал Воробьев в интервью телеканалу РБК.
Он добавил, что ситуацию облегчает возможность заимствований, но бюджетные траты для урегулирования ситуации с коронавирусом остаются значительными.
"Мы стремились достигнуть планки 800 миллиардов в 2020 году", - отметил Воробьев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Экономика
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