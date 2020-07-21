ВВС США выкупят предназначавшиеся Турции F-35

Неизвестно, каково точное количество самолетов F-35, которые строились Lockheed Martin для Турции. Портал Defense News ранее писал, что таких самолетов может быть 24. Один самолет этого потока производства стоит около 78 миллионов долларов.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.