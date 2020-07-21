ВВС США выкупят предназначавшиеся Турции F-35

Восемь самолетов F-35A Lightning II будут выкуплены в рамках 862-миллионного контракта у производителя Lockheed Martin "вследствие удаления Республики Турции из программы F-35", говорится в сообщении Пентагона. Кроме того, в сделку входят шесть машин для ВВС США.
Турция изначально планировала закупить около 100 F-35A, но была исключена из программы производства и закупок после приобретения ЗРК С-400. Американские официальные лица заявляют, что F-35 несовместимы с С-400. Вашингтон также грозил Анкаре санкциями за покупку С-400, однако пока не прибегал к подобным мерам.
Неизвестно, каково точное количество самолетов F-35, которые строились Lockheed Martin для Турции. Портал Defense News ранее писал, что таких самолетов может быть 24. Один самолет этого потока производства стоит около 78 миллионов долларов.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.