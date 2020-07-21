Палестинец получил пожизненный срок за убийство израильтянина

В 2018 году палестинец, которому на тот момент не было 18 лет, убил 40-летнего активиста, отца четырех детей Ари Фульда, напав на него с ножом возле супермаркета в блоке еврейских поселений Гуш-Эцион. Фульд имел двойное гражданство Израиля и США.