https://ria.ru/20200721/1574674190.html
Палестинец получил пожизненный срок за убийство израильтянина
Палестинец, убивший гражданина Израиля и США Ари Фульда в 2018 году, приговорен к пожизненному заключению, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:45
2020-07-21T19:45
обострение палестино-израильского конфликта
палестина
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта, палестина, израиль, в мире