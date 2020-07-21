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Палестинец получил пожизненный срок за убийство израильтянина
Палестинец, убивший гражданина Израиля и США Ари Фульда в 2018 году, приговорен к пожизненному заключению, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:45
обострение палестино-израильского конфликта
палестина
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в мире
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обострение палестино-израильского конфликта, палестина, израиль, в мире

Палестинец получил пожизненный срок за убийство израильтянина

19:45 21.07.2020
726
© РИА Новости / Светлана БаеваИзраиль
Израиль
© РИА Новости / Светлана Баева
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Палестинец, убивший гражданина Израиля и США Ари Фульда в 2018 году, приговорен к пожизненному заключению, сообщила армейская пресс-служба.
"Военный суд постановил: пожизненное заключение и компенсация в размере 1,25 миллиона шекелей (365 497 долларов) семье погибшего", - сообщает пресс-служба.
В 2018 году палестинец, которому на тот момент не было 18 лет, убил 40-летнего активиста, отца четырех детей Ари Фульда, напав на него с ножом возле супермаркета в блоке еврейских поселений Гуш-Эцион. Фульд имел двойное гражданство Израиля и США.
Годом позже израильские военные разрушили на Западном берегу реки Иордан квартиру палестинца, убившего Фульда.
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29 мая, 17:47
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1440113342
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Обострение палестино-израильского конфликтаПалестинаИзраильВ мире
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