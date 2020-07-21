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Зариф заявил, что Иран никогда не воспринимал всерьез заявления Болтона
Иран никогда не относился всерьез к заявлениям бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об отношении России к Ирану в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:40
джон болтон
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
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в мире
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джон болтон, мохаммад джавад зариф, сергей лавров, сирия, иран, сша, в мире

Зариф заявил, что Иран никогда не воспринимал всерьез заявления Болтона

19:40 21.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Иран никогда не относился всерьез к заявлениям бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об отношении России к Ирану в сирийском вопросе, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее Болтон в своей книге воспоминаний рассказал, что на встрече в Кремле в июне 2018 года президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не заинтересована в присутствии иранских военных в Сирии, но, с одной стороны, не может повлиять на их вывод из страны, как этого хотят США, а, с другой, не собирается их замещать в сирийском конфликте.
"Мы никогда не соотносим (с реальностью) то, что говорил господин Болтон нашим российским друзьям, в том числе господину Путину. Мы считаем, что это не соответствует действительности и уровню сотрудничества, который Иран осуществляет с Россией, а также с Турцией для создания мира, стабильности и спокойствия в Сирии", - сказал Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
"Конечно, ни в Тегеране, ни в Москве никто не подкупается на эти слова", - подчеркнул он.
По словам Зарифа, "хорошее сотрудничество Ирана и России с народом Сирии" привело к поражению ИГИЛ* в Сирии. "Мы находились с народом Сирии, мы стояли рядом с ними и боролись с терроризмом ИГИЛ* и покровителями террористов. Мы оказали помощь народу Сирии. А потом рядом с Турцией оказали помощь, чтобы в Сирии возобладало спокойствие", - отметил Зариф.
По его словам, "Болтон, конечно же, использует возможность, чтобы продать свои книги".
* Террорстическая организация, запрещенная в России.
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