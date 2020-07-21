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Корпорация МСП и Ростуризм поддержат малый бизнес в сфере туризма
Ростуризм и Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с МСП Банком подписали "дорожную карту" по реализации новых механизмов поддержки... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T21:44
корпорация мсп
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353
60
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РИА Новости
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60
корпорация мсп, мсп банк

Корпорация МСП и Ростуризм поддержат малый бизнес в сфере туризма

19:36 21.07.2020 (обновлено: 21:44 21.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевОлимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ростуризм и Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с МСП Банком подписали "дорожную карту" по реализации новых механизмов поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых, осуществляющих деятельность в сфере туризма, сообщает пресс-служба Ростуризма.
В ведомстве пояснили, что основная задача такого взаимодействия – это расширение предоставления финансовой поддержки представителям малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли, а также сокращение их сроков.
"В индустрии гостеприимства сосредоточено наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Именно поэтому мы уделяем особое внимание расширению мер поддержки МСП как одного из главных драйверов туристической отрасли. Уверена, что совместный проект с Корпорацией МСП, с одной стороны, окажет прямую помощь бизнесу в непростой ситуации, с другой – создаст благоприятные условия для новых бизнес-инициатив и дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в туризме" – сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, которую цитирует пресс-служба.
"Дорожная карта" предполагает реализацию мер по расширению имущественной поддержки субъектов МСП, работающих в туризме, совершенствование законодательства в отрасли, а также обучение предпринимателей по специальным программам Корпорации МСП. Ряд мероприятий "дорожной карты" предполагает информационно-маркетинговую поддержку реализуемых инициатив в сфере туризма, в том числе интеграцию на порталы партнеров специализированных сервисов для представителей туриндустрии, информационное взаимодействие национального туристического портала Russia.Travel и Бизнес-навигатора МСП с целью привлечения основных туристических маршрутов при планировании открытия новых объектов туристской инфраструктуры в городах России.
Кроме того, в рамках сотрудничества Корпорацией МСП будет осуществляться информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, по вопросам участия в закупках в соответствии с Федеральным законом.
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По итогам церемонии подписания "дорожной карты" гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман отметил, что, "как отметила Зарина Догузова, подписанная "дорожная карта" – это скоординированный по времени и по исполнителям набор конкретных шагов, который позволит добиться синергетического эффекта".
"Мы сможем сделать туристическую индустрию максимально открытой для гостей, давая при этом малому и среднему бизнесу возможность зарабатывать и развиваться. Речь идёт о финансовых мерах поддержки – таких как льготное кредитование МСП, занятых в сфере туризма, а также о коробочном продукте, который мы запустим с Ростуризмом в ближайшее время. Также предприниматели получают доступ к имущественной поддержке по льготным арендным ставкам. Кроме того, через портал Бизнес-навигатора МСП можно будет определять точки притяжения туристов: эти локации являются перспективными для развития бизнеса", - сказал Браверман.
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Корпорация МСПМСП Банк
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