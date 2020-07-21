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Проблемы любого региона должны решаться через диалог, заявил Лавров
Принцип невмешательства важен для урегулирования кризисов на Ближнем Востоке, в том числе в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:36
ближний восток
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
мид ирана
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ливия
в мире
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353
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ближний восток, мохаммад джавад зариф, сергей лавров, мид ирана, йемен, ливия, в мире

Проблемы любого региона должны решаться через диалог, заявил Лавров

19:36 21.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Принцип невмешательства важен для урегулирования кризисов на Ближнем Востоке, в том числе в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всегда выступаем за то, чтобы проблемы любого региона решались через диалог, с вовлечением всех государств, через поиск баланса интересов. Внешние игроки должны содействовать созданию условий для такого инклюзивного диалога и всячески избегать попыток вбивать клинья между странами, сеять конфронтацию в расчете получить геополитические односторонние преимущества", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Министр отметил, что необходимо формулирование общих подходов исламского мира к ключевым проблемам современности и взаимодействие между всеми исламскими странами. Россия, по его словам, стремится всячески способствовать созданию объединительной повестке, в том числе в рамках Организации исламского сотрудничества.
"Такое сложение усилий всех мусульман и всех заинтересованных внешних игроков требуется не только в отношении сирийского кризиса, но и в отношении Йемена, Ирака, Ливии и, конечно, в отношении вывода из тупика ближневосточного урегулирования", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
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Ближний ВостокМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД ИранаЙеменЛивияВ мире
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