Проблемы любого региона должны решаться через диалог, заявил Лавров

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Принцип невмешательства важен для урегулирования кризисов на Ближнем Востоке, в том числе в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всегда выступаем за то, чтобы проблемы любого региона решались через диалог, с вовлечением всех государств, через поиск баланса интересов. Внешние игроки должны содействовать созданию условий для такого инклюзивного диалога и всячески избегать попыток вбивать клинья между странами, сеять конфронтацию в расчете получить геополитические односторонние преимущества", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Министр отметил, что необходимо формулирование общих подходов исламского мира к ключевым проблемам современности и взаимодействие между всеми исламскими странами. Россия, по его словам, стремится всячески способствовать созданию объединительной повестке, в том числе в рамках Организации исламского сотрудничества.