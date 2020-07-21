Проблемы любого региона должны решаться через диалог, заявил Лавров

Министр отметил, что необходимо формулирование общих подходов исламского мира к ключевым проблемам современности и взаимодействие между всеми исламскими странами. Россия, по его словам, стремится всячески способствовать созданию объединительной повестке, в том числе в рамках Организации исламского сотрудничества.