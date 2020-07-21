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В Греции за сутки выявили 36 заболевших COVID-19
В Греции за минувшие сутки выявлены 36 новых случаев инфицирования коронавирусом, два из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:28
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коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире

В Греции за сутки выявили 36 заболевших COVID-19

19:28 21.07.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 36 новых случаев инфицирования коронавирусом, два из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4048 человек.
За минувшие сутки два человека умерли от коронавируса, всего в Греции от COVID-19 скончались 197 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 124 человека, говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГрецияВ мире
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