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В Греции за сутки выявили 36 заболевших COVID-19
В Греции за минувшие сутки выявлены 36 новых случаев инфицирования коронавирусом, два из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:28
2020-07-21T19:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
греция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире