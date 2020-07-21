Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574673402.html
Лавров: оснований для бессрочного оружейного эмбарго против Ирана нет
Любые попытки сделать бессрочным оружейное эмбарго против Ирана нелегитимны, такие действия со стороны США не будут иметь успеха, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:25
россия
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574671370_0:0:3066:1725_1400x0_80_0_0_8941915f5c4783e137c6215b90b491ce.jpg
https://ria.ru/20200721/1574666397.html
россия
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574671370_0:0:3066:1725_1400x0_80_0_0_8941915f5c4783e137c6215b90b491ce.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574671370_335:0:3066:2048_1400x0_80_0_0_61db0a1fe831dc34c38bed8afb3ac1d6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574671370_824:0:2872:2048_1400x0_80_0_0_dcdcdfcdabae1fcf47ac4bca3b00ed6b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мохаммад джавад зариф, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Лавров: оснований для бессрочного оружейного эмбарго против Ирана нет

19:25 21.07.2020
397
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Любые попытки сделать бессрочным оружейное эмбарго против Ирана нелегитимны, такие действия со стороны США не будут иметь успеха, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Совбез ООН не вводил оружейного эмбарго в полном смысле этого слова в отношении Исламской Республики Иран, Совет безопасности ввел разрешительный режим поставок определенных видов вооружений в Иран, этот режим применяется на ограниченный период времени, этот период истекает в октябре и любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим, а там более ввести бессрочное оружейное эмбарго не имеют под собой никаких правовых оснований, ни политических, ни моральных", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Москве.
Он напомнил, что соответствующее положение в резолюции 2231 не просто было внесено на временной основе, оно было включено в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана как часть пакета, "причем часть, которая не имеет никакого отношения к иранской ядерной программе".
"Поэтому наша позиция ясная: мы против такого рода попыток. Мы не видим каких-либо оснований для того, чтобы эти попытки увенчались успехом", - добавил министр.
Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 17:34
Лавров оценил шансы на сохранение СВПД
5200000
Обсудить 0
РоссияМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф заявил, что Иран никогда не воспринимал всерьез заявления Болтона
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции за сутки выявили 36 заболевших COVID-19
Истребитель F-35A Lightning II
ВВС США выкупят предназначавшиеся Турции F-35
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Проблемы любого региона должны решаться через диалог, заявил Лавров
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли
Спецпосланник: США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Иран пообещал США "ответный удар" за убийство Сулеймани
Захват заложников в Луцке
СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке
Сотрудник лаборатории
Минздрав Италии считает, что страна справилась с эпидемией COVID-19
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов
Израиль
Палестинец получил пожизненный срок за убийство израильтянина
Дональд Трамп в медицинской маске
В Белом доме заявили, что Трамп спас миллионы американцев от коронавируса
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф передал Путину послание от Роухани
ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина города Саратов
В Саратовской области продлили ограничительные меры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
Лента новостейМолния