Лавров: оснований для бессрочного оружейного эмбарго против Ирана нет

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Любые попытки сделать бессрочным оружейное эмбарго против Ирана нелегитимны, такие действия со стороны США не будут иметь успеха, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Совбез ООН не вводил оружейного эмбарго в полном смысле этого слова в отношении Исламской Республики Иран, Совет безопасности ввел разрешительный режим поставок определенных видов вооружений в Иран, этот режим применяется на ограниченный период времени, этот период истекает в октябре и любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим, а там более ввести бессрочное оружейное эмбарго не имеют под собой никаких правовых оснований, ни политических, ни моральных", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Москве.
Он напомнил, что соответствующее положение в резолюции 2231 не просто было внесено на временной основе, оно было включено в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана как часть пакета, "причем часть, которая не имеет никакого отношения к иранской ядерной программе".
"Поэтому наша позиция ясная: мы против такого рода попыток. Мы не видим каких-либо оснований для того, чтобы эти попытки увенчались успехом", - добавил министр.
Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.
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