В Саратовской области продлили ограничительные меры

САРАТОВ, 21 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области во вторник продлило до 31 июля ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.
Ранее власти до 22 июля запретили в области все массовые мероприятия и работу бассейнов, кафе и ресторанам разрешили работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях, также в регионе открылись музеи и турбазы. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. На карантин закрыто село Новополеводино Балаковского района.
"По причине того, что устойчивого снижения уровня заболеваемости пока не наблюдается, принято решение продлить ограничительный режим до 31 июля", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8443 случаев заражения коронавирусом, умерли 53 пациента, выздоровели 4834.
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