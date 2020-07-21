Минздрав Италии считает, что страна справилась с эпидемией COVID-19

"Мы вышли из бури, хотя еще не в безопасном порту. Международная ситуация вызывает беспокойство, сейчас мы видим худший момент эпидемии в мире. Это станет прошлым, когда у нас появится вакцина", - отметил Сперанца.

По состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах достигло почти 245 тысяч, более 197 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 073 человека. В последнее время число новых заражений в Италии находится на уровне примерно 200 случаев в сутки и ниже. В больницах остаются менее 800 пациентов. В настоящее время количество случаев заражения и жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта).