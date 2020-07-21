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Распространение нового коронавируса
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Минздрав Италии считает, что страна справилась с эпидемией COVID-19
Италия справилась с эпидемией коронавируса, но еще не добралась до "безопасного порта" после бури, считает министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:12
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италия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, италия, в мире

Минздрав Италии считает, что страна справилась с эпидемией COVID-19

19:12 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РИМ, 21 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Италия справилась с эпидемией коронавируса, но еще не добралась до "безопасного порта" после бури, считает министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
"Я думаю, что Италия это сделала. Я говорю не о правительстве, но о стране в целом. Это не было очевидным, мы были первыми в мире после Китая. У нас не было инструкции по эксплуатации, нам нужно было узнать о вирусе", - сказал он, выступая на собрании ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.
По словам министра, в ходе эпидемии он принимал решения, которые не давали ему спать.
"Мы вышли из бури, хотя еще не в безопасном порту. Международная ситуация вызывает беспокойство, сейчас мы видим худший момент эпидемии в мире. Это станет прошлым, когда у нас появится вакцина", - отметил Сперанца.
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По состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах достигло почти 245 тысяч, более 197 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 073 человека. В последнее время число новых заражений в Италии находится на уровне примерно 200 случаев в сутки и ниже. В больницах остаются менее 800 пациентов. В настоящее время количество случаев заражения и жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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