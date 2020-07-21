https://ria.ru/20200721/1574672727.html
В МО жалобу на сдвиг сроков отключения горячей воды можно подать онлайн
У жителей Московской области появилась возможность отправить жалобу на сдвиг сроков отключения горячей воды в онлайн-режиме. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:08
2020-07-21T19:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)