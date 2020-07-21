Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200721/1574672727.html
В МО жалобу на сдвиг сроков отключения горячей воды можно подать онлайн
У жителей Московской области появилась возможность отправить жалобу на сдвиг сроков отключения горячей воды в онлайн-режиме. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574671943_0:78:1501:922_1400x0_80_0_0_c461f0ddd0c530766752ba985a153470.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574671943_0:78:1501:922_1400x0_80_0_0_c461f0ddd0c530766752ba985a153470.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574671943_84:0:1415:998_1400x0_80_0_0_701704d8e9358224dd5b81c9a025f66f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574671943_251:0:1249:998_1400x0_80_0_0_c0e4801a6a213ffc7a4ebadaacacf964.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

В МО жалобу на сдвиг сроков отключения горячей воды можно подать онлайн

19:08 21.07.2020
38
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушка греет воду на плите во время сезонного отключения горячей воды
Девушка греет воду на плите во время сезонного отключения горячей воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. У жителей Московской области появилась возможность отправить жалобу на сдвиг сроков отключения горячей воды в онлайн-режиме. Об этом сообщил телеканал "360".
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева областное минэнерго разработало и запустило интерактивную карту отключения горячей воды. Ее можно посмотреть с компьютера или телефона. Операторы круглосуточно следят за обращениями граждан.
Отключения горячего водоснабжения продлятся до конца августа. Глава регионального минэнерго Александр Самарин напомнил, что сроки не должны превысить 14 дней. Министр попросил жителей области отнестись с пониманием к работе энергетиков.
Во время отключений они заменят неисправные элементы в котельных и наладят тепловое оборудование, чтобы избежать зимой технологических нарушений.
100000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Полицейский
Прокуратура проведет проверку из-за аварии в сетях водоснабжения на Урале
Автомобиль Следственного комитета РФ
Филиппинскому политику не разрешили забрать приемных детей из России
Газовая труба, подключенная к жилому дому
Голубев: уровень газификации донского региона достиг почти 88,5%
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Президент США Дональд Трамп
Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Мужчина с зонтом во время дождя
Список потенциально опасных мест в условиях непогоды составят в МО
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Умер один из пострадавших при взрыве газа в квартире в Кабардино-Балкарии
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором чтении проект о вейпах и кальянах
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов
Автомобили итальянской полиции
Конфискованную за неуплату налогов автоколлекцию передали музею в Турине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
Лента новостейМолния