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Ростовская область
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Голубев: уровень газификации донского региона достиг почти 88,5%
Уровень газификации Ростовской области достиг почти 88,5%", сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:08
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353
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ростовская область

Голубев: уровень газификации донского региона достиг почти 88,5%

19:08 21.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГазовая труба, подключенная к жилому дому
Газовая труба, подключенная к жилому дому
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Уровень газификации Ростовской области достиг почти 88,5%", сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона во вторник принял участие в церемонии подачи голубого топлива в населенные пункты двух районов области - Обливский и Милютинский.
"На начало этого года уровень газификации в Ростовской области составлял почти 88,5%, по районам – более 72%. Это выше, чем в среднем по стране. Конечно, еще остаются удаленные территории, которые требуют дополнительного внимания, и мы продолжаем работу, чтобы в донские станицы и хутора пришло голубое топливо", - сказал Голубев.
По мнению губернатора, газификация была и остаётся приоритетным направлением для донского региона. Благодаря сотрудничеству правительства региона с "Газпромом" планы по газификации в Ростовской области удается последовательно реализовать.
Глава региона особо подчеркнул, что газификация значительно повышает перспективы развития территорий.
"Это и тепло в домах жителей, и современный уровень комфорта. Но прежде всего, это возможность вкладывать деньги в землю, чтобы здесь появлялись новые современные производства, создавались новые рабочие места", - сказал Голубев.
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В пресс-службе напомнили, что до конца 2022 года за счет средств областного бюджета необходимо выполнить проектирование и строительство разводящих газопроводов, протяженностью более 650 километров. Строительство еще более 750 километров подводящих газопроводов будет осуществляться за счет средств компании "Газпром".
А всего на газификацию территорий Ростовской области в 2019-2020 годах запланировано направить из всех источников около 2,2 миллиарда рублей.
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