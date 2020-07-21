Голубев: уровень газификации донского региона достиг почти 88,5%

"На начало этого года уровень газификации в Ростовской области составлял почти 88,5%, по районам – более 72%. Это выше, чем в среднем по стране. Конечно, еще остаются удаленные территории, которые требуют дополнительного внимания, и мы продолжаем работу, чтобы в донские станицы и хутора пришло голубое топливо", - сказал Голубев.