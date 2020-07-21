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Спецпосланник: США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие
США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:07
маршалл биллингсли
сармат (ракета)
сша
безопасность
в мире
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потому что не умеют)))
80
А по-фиг, уважаемый спец. Своё у России уже есть. И резать его, как при Горби-Ельцине, Россия не будет.
30
20
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
маршалл биллингсли, сармат (ракета), сша, безопасность, в мире

Спецпосланник: США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие

19:05 21.07.2020 (обновлено: 19:07 21.07.2020)
2761
© AFP 2020 / Joe Klamar Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли
© AFP 2020 / Joe Klamar
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Гиперзвуковое (оружие) предполагает ряд преимуществ. Я думаю, что США хотят не ядерное оружие в этой области, а обычное гиперзвуковое оружие (в неядерном оснащении – ред.)", - заявил Биллингсли на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.
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Биллингсли отметил, что гиперзвуковое оружие уравняет боевые возможности США с Китаем и РФ, особенно в Тихоокеанском регионе.
"Нам нужно серьезно увеличить число тестов различных гиперзвуковых систем и в сухопутных войсках, и ВМС, и потенциально в ВВС. Будет справедливо сказать, что мы отстаем, в частности от китайской испытательной программы, а русские уже разместили два вида ядерных гиперзвуковых вооружений на тяжелых межконтинентальных баллистических ракетах", - сказал он.
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Биллингсли добавил, что скоро у России появятся и другие образцы, которые будут размещаться на МБР "Сармат" после ее постановки на вооружение.
Во вторник комитет рассматривают кандидатуру Биллингсли на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
Пентагон
17 июля, 10:27Сказано в эфире
Что означают заявления в США об испытаниях "супер-пупер" ракеты?Пентагон подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал мнение о том, обгонят ли США Россию в производстве гиперзвукового оружия.
101192003
Обсудить 20
Маршалл БиллингслиСармат (ракета)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
потому что не умеют)))
21 июля, 19:07
Руслан Якубик
7331012
А по-фиг, уважаемый спец. Своё у России уже есть. И резать его, как при Горби-Ельцине, Россия не будет.
21 июля, 19:47
Александр И
3000000
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