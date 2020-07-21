Спецпосланник: США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли

Гиперзвуковое (оружие) предполагает ряд преимуществ. Я думаю, что США хотят не ядерное оружие в этой области, а обычное гиперзвуковое оружие (в неядерном оснащении – ред.)", - заявил Биллингсли на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

Биллингсли отметил, что гиперзвуковое оружие уравняет боевые возможности США с Китаем и РФ, особенно в Тихоокеанском регионе.

"Нам нужно серьезно увеличить число тестов различных гиперзвуковых систем и в сухопутных войсках, и ВМС, и потенциально в ВВС. Будет справедливо сказать, что мы отстаем, в частности от китайской испытательной программы, а русские уже разместили два вида ядерных гиперзвуковых вооружений на тяжелых межконтинентальных баллистических ракетах", - сказал он.

Биллингсли добавил, что скоро у России появятся и другие образцы, которые будут размещаться на МБР " Сармат " после ее постановки на вооружение.

Во вторник комитет рассматривают кандидатуру Биллингсли на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.