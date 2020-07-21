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Премьер Греции обсудил с министрами действия Турции, сообщил источник
Премьер-министр Кириакос Мицотакис и правительство Греции следят за развитием ситуации в Восточном Средиземноморье "со спокойствием и готовностью", сообщил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:48
кириакос мицотакис
греция
турция
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кириакос мицотакис, греция, турция, в мире

Премьер Греции обсудил с министрами действия Турции, сообщил источник

18:48 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Грецию
Визит президента РФ В. Путина в Грецию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Премьер-министр Кириакос Мицотакис и правительство Греции следят за развитием ситуации в Восточном Средиземноморье "со спокойствием и готовностью", сообщил журналистам источник в правительстве.
По сообщениям СМИ, Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо и вести их до 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе, по этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. В район вышли также 15 турецких кораблей.
Греческий флаг
Вчера, 17:42
СМИ: ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции
"Премьер-министр Мицотакис встретился в своем кабинете с министром иностранных дел Никосом Дендиасом и провел телефонные разговоры с министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом и начальником генерального штаба национальной обороны Константиносом Флоросом. Премьер-министр и правительство со спокойствием и готовностью следят за развитием событий", – сказал чиновник в правительстве журналистам.
Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
13 декабря 2019, 00:37
Посол США Пайетт поддержал Грецию в споре с Турцией о шельфе
Остров Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, маленький остров Кастелоризо площадью в 10 квадратных километров, который находится в двух километрах от побережья Турции и на расстоянии 570 километров от греческого континентального государства, не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тысяч квадратных километров. Турецкие чиновники считают недопустимым, что остров создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь.
Греция заявляет, что Кастелоризо – населенный остров, он имеет те же права в морских зонах, что и континентальные территории, независимо от его размера.
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Кириакос МицотакисГрецияТурцияВ мире
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