Премьер Греции обсудил с министрами действия Турции, сообщил источник

"Премьер-министр Мицотакис встретился в своем кабинете с министром иностранных дел Никосом Дендиасом и провел телефонные разговоры с министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом и начальником генерального штаба национальной обороны Константиносом Флоросом. Премьер-министр и правительство со спокойствием и готовностью следят за развитием событий", – сказал чиновник в правительстве журналистам.

Остров Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, маленький остров Кастелоризо площадью в 10 квадратных километров, который находится в двух километрах от побережья Турции и на расстоянии 570 километров от греческого континентального государства, не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тысяч квадратных километров. Турецкие чиновники считают недопустимым, что остров создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь.