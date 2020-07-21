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В Архангельской области продлили ограничительные меры
Власти Архангельской области продлили ограничительные меры, связанные с коронавирусом, до 28 июля включительно, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:46
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
архангельская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), архангельская область, архангельск, общество

В Архангельской области продлили ограничительные меры

18:46 21.07.2020
3422
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Власти Архангельской области продлили ограничительные меры, связанные с коронавирусом, до 28 июля включительно, сообщил оперштаб региона.
"В Архангельской области действующие ограничения продлеваются до 28 июля включительно", - говорится в сообщении.
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По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, уровень заболеваемости COVID-19 в регионе сегодня составляет 731,3 на 100 тысяч населения. В целом по области коэффициент распространения на сегодняшний день составляет 0,78, что ниже среднего по стране.
"При этом на областной центр приходится 40% всех заболевших. Ежедневный уровень заболеваемости в Архангельске выше, чем в целом по области и по стране. При этом, как показывают результаты эпидрасследований, более трети заболевших в областном центре не имеют установленного контакта, что свидетельствует о главных причинах инфицирования – несоблюдение личной гигиены и масочного режима", - пояснили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Архангельская областьАрхангельскОбщество
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