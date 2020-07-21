В Архангельской области продлили ограничительные меры

МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Власти Архангельской области продлили ограничительные меры, связанные с коронавирусом, до 28 июля включительно, сообщил оперштаб региона.
"В Архангельской области действующие ограничения продлеваются до 28 июля включительно", - говорится в сообщении.
По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, уровень заболеваемости COVID-19 в регионе сегодня составляет 731,3 на 100 тысяч населения. В целом по области коэффициент распространения на сегодняшний день составляет 0,78, что ниже среднего по стране.
"При этом на областной центр приходится 40% всех заболевших. Ежедневный уровень заболеваемости в Архангельске выше, чем в целом по области и по стране. При этом, как показывают результаты эпидрасследований, более трети заболевших в областном центре не имеют установленного контакта, что свидетельствует о главных причинах инфицирования – несоблюдение личной гигиены и масочного режима", - пояснили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.