США обвинили двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые Ли Сяоюй и Дун Цзячжи украли торговые секреты на сотни миллионов долларов из целого ряда компаний, исследовательских центров и военно-промышленных корпораций. Они также пытались взломать фирмы, которые занимаются исследованиями по борьбе с коронавирусом, говорится в обвинительном заключении.