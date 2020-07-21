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США обвинили двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний
Министерство юстиции США обвинило двух граждан КНР в сотрудничестве с китайскими спецслужбами с целью взлома компьютеров полутора десятков американских... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гонконг, сша, министерство юстиции сша, китай, в мире

США обвинили двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний

18:46 21.07.2020 (обновлено: 18:55 21.07.2020)
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© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер
© Fotolia / Alexander
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США обвинило двух граждан КНР в сотрудничестве с китайскими спецслужбами с целью взлома компьютеров полутора десятков американских компаний.
В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые Ли Сяоюй и Дун Цзячжи украли торговые секреты на сотни миллионов долларов из целого ряда компаний, исследовательских центров и военно-промышленных корпораций. Они также пытались взломать фирмы, которые занимаются исследованиями по борьбе с коронавирусом, говорится в обвинительном заключении.
Помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демер уточнил, что деятельность хакеров продолжалась около 10 лет и затронула целый ряд стран по всему миру. "Ни одна страна не защищена от этого", - сказал Демер на последовавшей пресс-конференции.
По его словам, пострадавшие компании занимались новыми материалами, фармацевтикой, биотехнологиями, обороной, производством роботов, солнечной энергией и другими разработками. Также, по его словам, Ли Сяоюй и Дун Цзячжи пытались взломать компьютеры НПО, священнослужителей и активистов в США, материковом Китае и Гонконге.
По словам Демера, хакеры работали "частично для собственной прибыли, но были готовы прийти на помощь государству". Он обвинил Китай в укрывательстве киберпреступников.
CША в прошлом обвиняли КНР в попытках взлома с целью кражи секретов разрабатываемых вакцин от коронавируса, Китай эти обвинения отвергает.
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