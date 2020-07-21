https://ria.ru/20200721/1574671013.html
Зариф передал Путину послание от Роухани
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву передал послание от иранского президента... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:44
2020-07-21T18:44
россия
хасан роухани
сергей лавров
владимир путин
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хасан роухани, сергей лавров, владимир путин, иран, в мире