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Зариф передал Путину послание от Роухани
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву передал послание от иранского президента... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:44
россия
хасан роухани
сергей лавров
владимир путин
иран
в мире
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россия, хасан роухани, сергей лавров, владимир путин, иран, в мире

Зариф передал Путину послание от Роухани

18:44 21.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву передал послание от иранского президента Хасана Роухани российскому лидеру Владимиру Путину.
"Перед нашими переговорами господин министр передал послание президента Ирана господина Роухани президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Послание было передано в ходе телефонного разговора, и затем мы провели переговоры здесь, в особняке министерства иностранных дел", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с Зарифом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
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РоссияХасан РоуханиСергей ЛавровВладимир ПутинИранВ мире
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